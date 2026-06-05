Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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05.06.2026 23:20:55
Stock Market Today, June 5: NuScale Power Falls as Speculative Technology Names Tank
NuScale Power (NYSE:SMR), developer of small modular nuclear reactors, closed Friday at $10.50, down 12.50%. The stock moved lower during the regular session as traders continued to reassess its investment narrative while monitoring evolving SMR policy support and new use cases.Trading volume reached 45.2 million shares, about 45% above its three-month average of 31.2 million shares. NuScale Power IPO'd in 2022 and has grown 4% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.63% to 7,385, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 4.18% to finish at 25,709. Within specialty industrial machinery, industry peers Oklo (NYSE:OKLO) closed at $58.09, down 11.16%, and Nano Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) ended at $23.56, off 9.94%, reflecting broad weakness across SMR developers.It shouldn’t be a surprise that speculative energy names like NuScale Power underperform the market on a risk-off day. With the Nasdaq having its worst day since April 2025, NuScale shareholders should take today’s move in stride.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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