Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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05.06.2026 23:58:06
Stock Market Today, June 5: Warner Bros. Discovery Falls on Reports of State Antitrust Challenge to Paramount Deal
Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), global media and entertainment company with film, television, and streaming services, closed Friday at $26.24, down 2.81%. The stock moved lower during Friday’s regular session as investors reacted to reports that multiple U.S. states are preparing antitrust lawsuits to block its planned Paramount Global acquisition. Investors are now watching how growing legal challenges could reshape the deal’s terms and timing.The company’s trading volume reached 48.1 million shares, about 122% above its three-month average of 21.6 million shares. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.63% to 7,383.74 on Friday, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 4.18% to 25,709. Within entertainment, industry peer Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $99.71, up 0.37%, underscoring how deal-specific regulatory risk is distinguishing individual media stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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