SoFi Technologies Aktie

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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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08.06.2026 23:47:22

Stock Market Today, June 8: SoFi Technologies Rises as Continued Innovation Draws Institutional Buying

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital financial services platform, closed Monday at $16.50, up 2.93%. The stock moved higher alongside fintech peers as its stablecoin rollout continues to attract attention. Trading volume reached 77.1 million shares, coming in nearly 15% above its three-month average of 67.1 million shares. SoFi Technologies IPO'd in 2021 and has grown 31% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.30% to finish Monday at 7,406, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.86% to close at 25,930. Within fintech stocks, industry peers Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) closed up 3.12% at $85.04, and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) gained 3.50% to finish $87.35 reflecting broad brokerage strength. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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