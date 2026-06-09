American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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09.06.2026 23:40:14
Stock Market Today, June 9: American Airlines Group Rises on Sustainable Fuel Deal
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a major passenger and cargo carrier, closed Tuesday at $14.09, up 3.60%. The stock advanced after the company announced a sustainable aviation fuel deal with Alphabet’s Google. Falling oil prices and recent analyst upgrades helped boost its price. Trading volume reached 149.7 million shares, coming in about 127% above its three-month average of 66.0 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 33% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.26% to finish at 7,387, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.97% to 25,679. Among airline stocks, industry peers Delta Air Lines (NYSE:DAL) gained 3.78% to close at $81.17, and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished up 4.09% at $109.63 as investors weighed fuel-cost pressures and resilience in travel demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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