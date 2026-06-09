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WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11

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09.06.2026 23:19:21

Stock Market Today, June 9: Aurora Innovation Falls After Uber Block Sale Weighs on Autonomous Trucking Stocks

Aurora Innovation (NASDAQ:AUR), a self-driving hardware and software developer, closed at $6.16, down 1.60%. Shares are reacting to ongoing pressure from Uber (NYSE:UBER)’s recent block sale and broader weakness in autonomous-driving names. Investors are also watching execution on driverless truck deployments and platform launches.Trading volume reached 59.8 million shares, coming in about 132% above its three-month average of 25.8 million shares. Aurora Innovation IPO'd in 2021 and has fallen 38% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.26% to close at 7,386, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.97% to close at 25,679. Among self-driving technology peers, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $364.26 (+0.26%) and Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $396.68 (-3.00%), underscoring mixed sentiment across autonomous-vehicle players.Aurora Innovation shares have been under pressure for almost a month since Uber, its largest shareholder, announced it was raising capital and using some of its Aurora ownership as collateral. Aurora shares are down 25% since May 14.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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Aurora Innovation Inc Registered Shs -A- 5,29 -2,51% Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
Innovation Inc. Registered Shs 805,00 0,00% Innovation Inc. Registered Shs
Uber 61,01 0,15% Uber

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