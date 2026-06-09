Aurora Aktie
WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11
|
09.06.2026 23:19:21
Stock Market Today, June 9: Aurora Innovation Falls After Uber Block Sale Weighs on Autonomous Trucking Stocks
Aurora Innovation (NASDAQ:AUR), a self-driving hardware and software developer, closed at $6.16, down 1.60%. Shares are reacting to ongoing pressure from Uber (NYSE:UBER)’s recent block sale and broader weakness in autonomous-driving names. Investors are also watching execution on driverless truck deployments and platform launches.Trading volume reached 59.8 million shares, coming in about 132% above its three-month average of 25.8 million shares. Aurora Innovation IPO'd in 2021 and has fallen 38% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.26% to close at 7,386, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.97% to close at 25,679. Among self-driving technology peers, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $364.26 (+0.26%) and Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $396.68 (-3.00%), underscoring mixed sentiment across autonomous-vehicle players.Aurora Innovation shares have been under pressure for almost a month since Uber, its largest shareholder, announced it was raising capital and using some of its Aurora ownership as collateral. Aurora shares are down 25% since May 14.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurora
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|5,29
|-2,51%
|Innovation Inc. Registered Shs
|805,00
|0,00%
|Uber
|61,01
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.