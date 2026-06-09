Nuvei Corporation Registered Shs Unitary Subord Vtg When Issued Aktie
WKN DE: A2QDHH / ISIN: CA67079A1021
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09.06.2026 22:53:49
Stock Market Today, June 9: Payoneer Global Surges on Reports of $2.7 Billion Nuvei Acquisition Offer
Payoneer Global (NASDAQ:PAYO), a cross-border payments platform, closed Tuesday at $6.39, up 24.32%. The stock jumped after reports that Canadian payments firm Nuvei is in advanced talks to acquire Payoneer for about $2.7 billion. Trading volume reached 51.7 million shares, about 1,005% above its three-month average of 4.7 million shares. Payoneer Global IPO'd in 2020 and has fallen 34% since going public.The S&P 500 slipped 0.26% to finish Tuesday at 7,386, while the Nasdaq Composite lost 0.97% to close at 25,679. Within the financial technology sector, rival PayPal closed at $41.46, up 0.48%, as investors weighed ongoing digital payments adoption alongside deal speculation around Payoneer Global.Just two years after private equity firm Advent International acquired Nuvei for $6.3 billion, the acquiree is trying to make a purchase of its own, offering $2.7 billion for Payoneer Global. However, even after Payoneer Global’s stock jumped 24% today, its market cap of $2.15 billion still sits 25% below Nuvei’s offer -- so the market isn’t fully convinced the deal will reach the finish line just yet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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