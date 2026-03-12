Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
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12.03.2026 22:31:39
Stock Market Today, Mar. 12: Ondas Jumps on Palantir Partnership
Ondas (NASDAQ:ONDS), a provider of private wireless, drone, and automated data solutions, closed Thursday at $10.33, up 5.09%. The stock moved higher after news of a partnership that will combine its autonomous robot technology with Palantir‘s (NASDAQ:PLTR) AI platforms and World View’s balloon intelligence. Trading volume reached 134.6 million shares, coming in about 43% above its three-month average of 94.4 million shares. Ondas IPO'd in 2020 and has grown 74% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.52% to 6,673, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 1.78% to finish at 22,312. Within communication equipment, industry peers saw mixed trading as Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) closed at $106.19, down 16.39%, paring gains of over 141.40% in the past month. Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV) dropped by 1.10% to close at $29.76, off 1.10%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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