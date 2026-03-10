Gaming Innovation Group Aktie
10.03.2026 21:49:24
Stock Market Today, March 10: Nio Surges After Posting First Quarterly Net Profit
Nio (NYSE:NIO), China-based designer and seller of electric vehicles, closed Tuesday at $5.7, up 15.38%. The stock moved higher after earnings showed Nio’s first-ever quarterly net profit and a strong beat on fiscal Q4 2025 (period ended Dec. 31, 2025) revenue and EPS. Investors will now be watching whether record deliveries can sustain improved margins.Trading volume reached 145.1 million shares, coming in about 233% above its three-month average of 43.6 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 14% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.22% to 6,781, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) was roughly flat, adding 0.01% to finish at 22,697. In electric vehicle manufacturing, industry peers Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $399.24 (+0.14%) and BYDDY (OTC:BYDDY) ended at $12.28 (-1.84%), highlighting Nio’s outsized move.Nio reported its first quarterly net profit about a month after teasing investors that it would have a positive adjusted operating profit in Q4. The EV maker beat that forecast, but the company surprised investors again by reporting a small, unadjusted net profit, too. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
