Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 23:26:28

Stock Market Today, March 10: Nokia Dips as Jefferies Opens Large Position

Nokia (NYSE:NOK), which provides worldwide telecoms solutions, closed Tuesday at $7.80, down 1.14%. The drop comes after several months of growth and could reflect wider concerns about translating AI investments into revenue growth.Trading volume reached 60.8 million shares, about 67% above its three-month average of 36.5 million shares. Nokia IPO'd in 1994 and has grown 505% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.21% to 6,781, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.01% to finish at 22,697. Within telecommunications equipment, industry peers showed a mixed tone as Ericsson (NASDAQ:ERIC) closed down 0.35% at $11.30 and Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) finished up 1.96%at $77.70.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Analysen
03.02.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs 11 470,00 -0,95% Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS) 6,85 2,24% Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 6,85 2,12% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen