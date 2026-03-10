Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
10.03.2026 23:26:28
Stock Market Today, March 10: Nokia Dips as Jefferies Opens Large Position
Nokia (NYSE:NOK), which provides worldwide telecoms solutions, closed Tuesday at $7.80, down 1.14%. The drop comes after several months of growth and could reflect wider concerns about translating AI investments into revenue growth.Trading volume reached 60.8 million shares, about 67% above its three-month average of 36.5 million shares. Nokia IPO'd in 1994 and has grown 505% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.21% to 6,781, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.01% to finish at 22,697. Within telecommunications equipment, industry peers showed a mixed tone as Ericsson (NASDAQ:ERIC) closed down 0.35% at $11.30 and Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) finished up 1.96%at $77.70.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|03.02.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|11 470,00
|-0,95%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|6,85
|2,24%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,85
|2,12%
