Navitas Aktie

Navitas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 22:09:15

Stock Market Today, March 11: Navitas Semiconductor Surges After Launching New AI Data Center Power Platforms

Shares of Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS), developer of gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) power semiconductors for efficient power conversion, closed at $10.84, up 24.88% on Wednesday. Shares surged after the company launched new SiC MOSFET and AI-focused power platforms. Investors are watching how AI data center and power infrastructure demand translate into sustained revenue growth. Trading volume reached 54.7 million shares, coming in about 161% above its three-month average of 20.9 million shares. Navitas Semiconductor IPO'd in 2021 and has fallen 15% since going public.The S&P 500 slipped 0.10% to finish Wednesday’s session at 6,775, while the Nasdaq Composite inched up 0.08% to close at 22,716. Among semiconductors and related devices, Wolfspeed closed at $18.2, up 9.77%, while ON Semiconductor ended at $59.24, down 0.59%, highlighting mixed sentiment among power-chip peers.Navitas Semiconductor’s ambitions to reinvent itself took a tangible step forward today. Shifting its focus from mobile and consumer semiconductor sales to AI data centers, energy and grid infrastructure, high-performance computing, and industrial electrification, Navitas released two new semiconductor power packages that could set a new standard for the niche.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Navitas Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Navitas Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs 8,60 -0,58% Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen