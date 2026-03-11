Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
11.03.2026 22:49:38
Stock Market Today, March 11: Nio Falls After First-Ever Quarterly Profit Sparks Mixed Analyst Reactions
Nio (NYSE:NIO), electric-vehicle (EV) maker focused on sedans and SUVs, closed Wednesday at $5.48, down 3.86%. The stock moved as traders digested Nio's Q4 earnings beat, first-ever quarterly profit, and mixed analyst reactions, while continuing to assess its profitability trajectory and expansion plans.Trading volume reached 77.6 million shares, coming in about 75% above its three-month average of 44.4 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 17% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.10% to 6,775, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.08% to finish at 22,716. Within EV manufacturing, industry peers Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $407.82 (up 2.15%) and Li Auto (NASDAQ:LI) finished at $18.29 (up 2.98%) as investors weighed delivery trends and pricing tactics.Nio stock pulled back today after surging more than 15% yesterday. That came after the company reported a surprise fourth-quarter profit with revenue of about $4.9 billion, up roughly 76% year over year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.