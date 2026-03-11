Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

11.03.2026 22:35:13

Stock Market Today, March 11: Oracle Surges as Markets Weigh Geopolitical Risks

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.08% to 6,775.80, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.08% to 22,716.13, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.61% to 47,417.27 as oil and Iran-war jitters outweighed a tame CPI print.Oracle (NYSE:ORCL) jumped after beating earnings expectations. The stock gained 9% to finish at $163.12 easing wider AI fears. In yesterday’s after-close report, it hiked its 2027 guidance and told investors that  AI replacement fears for software firms were exaggerated. Neocloud operator, Nebius Group (NASDAQ:NBIS), soared on news of a $2 billion investment from Nvidia (NASDAQ:NVDA).In contrast, Stryker (NYSE:SYK) sank after a cyberattack hit its network. Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB) pared recent gains. Kosmos Energy (NYSE:KOS) tumbled after announcing a $185.25 million equity issuance. Other energy stocks, such as ExxonMobil (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX) gained as oil prices increased. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oracle Corp.

Analysen zu Oracle Corp.

12.03.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.03.26 Oracle Buy UBS AG
11.03.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
11.03.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
