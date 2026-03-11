Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.03.2026 22:35:13
Stock Market Today, March 11: Oracle Surges as Markets Weigh Geopolitical Risks
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.08% to 6,775.80, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.08% to 22,716.13, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.61% to 47,417.27 as oil and Iran-war jitters outweighed a tame CPI print.Oracle (NYSE:ORCL) jumped after beating earnings expectations. The stock gained 9% to finish at $163.12 easing wider AI fears. In yesterday’s after-close report, it hiked its 2027 guidance and told investors that AI replacement fears for software firms were exaggerated. Neocloud operator, Nebius Group (NASDAQ:NBIS), soared on news of a $2 billion investment from Nvidia (NASDAQ:NVDA).In contrast, Stryker (NYSE:SYK) sank after a cyberattack hit its network. Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB) pared recent gains. Kosmos Energy (NYSE:KOS) tumbled after announcing a $185.25 million equity issuance. Other energy stocks, such as ExxonMobil (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX) gained as oil prices increased. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
