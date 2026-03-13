NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.03.2026 22:09:42
Stock Market Today, March 13: Nvidia Slips as GTC 2026 Conference Looms
Nvidia (NASDAQ:NVDA), a leading GPU and AI platform provider, closed Friday at $180.25, down 1.58%. The stock moved as traders positioned around expectations for next week’s GTC 2026 conference and ongoing demand signals for Blackwell and Vera Rubin AI chips. Investors will also be watching conference commentary on free cash flow potential and data center capacity.Trading volume reached 159.7 million shares, coming in nearly 9.2% below its three-month average of 175.8 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 439,353% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.61% to 6,632, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.93% to finish at 22,105. Within semiconductors and semiconductor equipment, industry peers were mixed, as Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $193.39 (-2.20%) while Intel (NASDAQ:INTC) finished at $45.77 (+1.15%).Nvidia’s GTC (GPU Technology Conference) 2026 begins on Monday. The global AI summit brings together developers, researchers, and business leaders to delve into the future of AI innovation. Investors will be watching Nvidia CEO Jensen Huang’s keynote address for clues on demand as well as supply capacity for the company’s latest Vera Rubin AI data center platform. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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