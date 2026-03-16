SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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16.03.2026 23:20:16
Stock Market Today, March 16: SoundHound AI Rises After Debuting On-Device Car Assistant at Nvidia GTC
SoundHound AI (NASDAQ:SOUN), a voice AI platform for automotive and customer service, closed Monday at $7.54, up 3.25%. The stock moved higher after news of its new Edge Agentic+ platform at Nvidia’s GTC 2026, and investors are watching adoption of its on-device automotive assistant and broader edge AI roadmap.The company’s trading volume reached 44.4 million shares, which is about 71% above compared with its three-month average of 26 million shares. SoundHound AI went public in 2022 and has grown 0% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 1.01% to finish Monday at 6,699.38, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.22% to close at 22,374. Within software & programming names, peer Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) closed at $152.72 (+1.17%) and AppLovin (NASDAQ:APP) ended at $453.3 (-1.17%), underscoring mixed sentiment across AI-focused software stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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