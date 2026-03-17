Blue Owl Capita a Aktie
WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035
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17.03.2026 23:32:10
Stock Market Today, March 17: Blue Owl Capital Rises Though Private Credit Fears Linger
Blue Owl Capital (NYSE:OWL), a specialty finance firm that’s struggled as private-credit funds have come under scrutiny, closed Tuesday at $9.15, up 4.45%. There was no clear driver for today’s gains, though wider sector gains could reflect a shift in sentiment.Trading volume reached 41.8 million shares, coming in about 57% above its three-month average of 26.6 million shares. Blue Owl Capital IPO'd in 2020 and has fallen 15% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.25% to finish Tuesday at 6,716, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.47% to close at 22,480. Within alternative asset management, industry peers Ares Management (NYSE:ARES) closed up 6.57% at $105.67 Blackstone (NYSE:BX) gained 4.56% to finish at $112.00, reflecting broad strength across the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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