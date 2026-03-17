HBM Holdings Aktie
WKN DE: A2QJVC / ISIN: KYG4403H1002
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17.03.2026 22:45:17
Stock Market Today, March 17: Micron Advances Ahead of Earnings as Tight HBM Supply Lifts AI Memory Outlook
Micron Technology (NASDAQ:MU), a manufacturer of DRAM, NAND flash memory, and SSDs, closed at $461.69, up 4.50%. Shares advanced as investors responded to optimism around a “memory supercycle,” sold-out high-bandwidth memory capacity, and upcoming Q2 earnings, with attention on AI data-center demand and guidance.The company’s trading volume reached 42.1 million shares, which is nearly 20% above compared with its three-month average of 35.2 million shares. Micron Technology went public in 1984 and has grown 32644% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.25% to finish at 6,716.09 while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.47% to close at 22,479.53. Among semiconductors, Sandisk (NASDAQ:SNDK) closed at $720.17, up 2.35%, while Western Digital (NASDAQ:WDC) finished at $313.81, gaining 9.64% as storage peers tracked the AI and memory upcycle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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