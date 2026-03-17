Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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17.03.2026 22:42:00
Stock Market Today, March 17: Tencent Music Plunges on Earnings Miss and User Concerns
Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME), a China-focused online music and karaoke platform, closed Tuesday at $11.37, down 24.65%. The stock fell after fiscal Q4 2025 results showed a revenue beat and subscriber growth, but an EPS miss, shrinking free users, and fresh analyst downgrades. Investors are watching how the new user-metric disclosures affect confidence in future growth. Trading volume reached 63.9 million shares, coming in about 823% above its three-month average of 6.9 million shares. Tencent Music Entertainment Group IPO'd in 2018 and has fallen 19% since going public.The S&P 500 added 0.27% to finish Tuesday at 6,717, while the Nasdaq Composite gained 0.47% to close at 22,480. Within internet content & information names, Spotify Technology closed at $525.66, up 0.32%, while PDD Holdings finished at $104.37, rising 0.51%, underscoring Tencent Music’s outsize post-earnings drop.Tencent Music Entertainment reported Q4 earnings this morning and grew revenue and EPS by 16% and 15%, respectively. This sales growth beat Wall Street’s hopes, and EPS matched, yet the company’s shares plummeted 25% today as its free monthly active user (MAU) base dropped by 5% to 528 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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