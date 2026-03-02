Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
02.03.2026 23:16:20
Stock Market Today, March 2: Palantir Technologies Jumps After Strong Q4 Results Last Month and AI Defense Demand
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a data integration and analytics platform provider, closed Monday at $145.17, up 5.82%. Shares moved higher on strong Q4 "double beat" results last month and recent defense-linked AI demand. Investors are watching contract momentum and AI platform growth next.Trading volume reached 72.1 million shares, coming in about 58% above its three-month average of 45.6 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1,428% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched up 0.04% to 6,882, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.36% to finish at 22,749. Within data integration and analytics software, industry peer Snowflake (NYSE:SNOW) closed at $170.33, rising 1.14% as investors assessed competitive positioning in enterprise AI workloads.Palantir stock has been treading water since it reported fourth-quarter and full-year results one month ago. Underlying business results aren't an issue. Sales soared 56% year over year, with domestic revenue accelerating. U.S. revenue grew 93% in the fourth quarter, led by commercial sales up 137%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.