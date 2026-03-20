PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
|
20.03.2026 22:34:35
Stock Market Today, March 20: Planet Labs Surges After Record Revenue and Upbeat Guidance
Planet Labs (NYSE:PL), a provider of global, daily satellite imagery and geospatial solutions, closed Friday at $33.85, up 25.56%. The stock jumped after reporting record fiscal Q4 revenue, issuing upbeat multi-year guidance, and receiving analyst upgrades. Investors are watching AI-driven demand and backlog conversion. Trading volume reached 52.6 million shares, coming in about 318% above its three-month average of 12.6 million shares. Planet Labs IPO'd in 2021 and has grown 242% since going public.The S&P 500 fell 1.50% to 6,507, while the Nasdaq Composite declined 1.98% to 21,654 as growth stocks came under pressure. Among aerospace & defense names, peer Spire Global closed at $12.23, up 0.25%, as investors reassessed satellite-data demand and recent contract wins across the sector.Planet Labs reported Q4 earnings, with revenue rising 41% and the company achieving breakeven adjusted EPS, easily surpassing Wall Street’s expectations. Management guided for sales to grow by 39% in 2027, powered by a backlog that grew by 79% in fiscal 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLANET INC
Analysen zu Planet Labs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 255,00
|0,00%
|Planet Labs
|29,20
|18,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.