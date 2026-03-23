Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

American Airlines Aktie

American Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 23:03:10

Stock Market Today, March 23: American Airlines Group Rallies on Easing Fuel Concerns

American Airlines Group (NASDAQ:AAL), one of the biggest U.S. airlines, closed Monday at $10.81, up 3.64%. Shares rose alongside other travel firms on de-escalation signals surrounding the Iran conflict and a corresponding decline in oil prices. Trading volume reached 77.1 million shares, coming in 18% above its three-month average of 65.2 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 49% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.15% to finish Monday at 6,581, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.38% to close at 21,947. Among airlines peers, Delta Air Lines (NYSE:DAL) gained 2.66% to close at $65.13 and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished up 4.46% at $93.96, as sentiment around fuel costs improved. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Airlines Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu American Airlines Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Airlines Inc 9,28 -0,26% American Airlines Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX leichter erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen