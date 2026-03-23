American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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23.03.2026 23:03:10
Stock Market Today, March 23: American Airlines Group Rallies on Easing Fuel Concerns
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), one of the biggest U.S. airlines, closed Monday at $10.81, up 3.64%. Shares rose alongside other travel firms on de-escalation signals surrounding the Iran conflict and a corresponding decline in oil prices. Trading volume reached 77.1 million shares, coming in 18% above its three-month average of 65.2 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 49% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.15% to finish Monday at 6,581, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.38% to close at 21,947. Among airlines peers, Delta Air Lines (NYSE:DAL) gained 2.66% to close at $65.13 and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished up 4.46% at $93.96, as sentiment around fuel costs improved. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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