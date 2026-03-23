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Maven Income and Growth VCT 4 Aktie

Maven Income and Growth VCT 4 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: GB00B97F2L56

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23.03.2026 21:57:45

Stock Market Today, March 23: Palantir Rises After the Pentagon Designates Maven Program of Record

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) closed at $160.9, up 6.78%. The stock rose after the Pentagon confirmed its Maven AI platform as a program of record and news broke of a UK regulator trial contract, with investors watching for sustained government AI revenue.The company’s trading volume reached 56 million shares, which is nearly 17% above compared with its three-month average of 47.8 million shares. Palantir Technologies went public in 2020 and has grown 1594% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.15% to 6,581, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.38% to finish at 21,946.76. Within the software - infrastructure industry, Microsoft closed at $383.00 (+0.30%) and Oracle finished at $154.34 (+3.11%), reflecting continued investor enthusiasm for AI-driven platforms in the sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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