Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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24.03.2026 22:02:38
Stock Market Today, March 24: Palantir Falls on Tech Weakness Despite New Government Contract Wins
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a data integration and analytics platform provider, closed Tuesday at $154.78, down 3.77%. The stock moved lower during the regular session as tech-sector weakness and valuation concerns outweighed recent government-contract wins. Investors are also watching how durable demand for its AI-driven government work remains.Trading volume reached 54.3 million shares, coming in nearly 13% above its three-month average of 47.9 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1,529% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.36% to finish Tuesday at 6,557, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.84% to close at 21,762. Among leading technology names, industry peers Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $372.74 (-2.68%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) finished at $290.44 (-3.85%), reflecting broader pressure on high-valuation software stocks.Palantir stock dropped with general tech weakness today, but there were also optimistic signs for the company’s continued strong growth. Valuation has always been a concern with Palantir stock, as it still trades for a future price-to-sales ratio of about 50 despite soaring revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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