Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 22:02:38

Stock Market Today, March 24: Palantir Falls on Tech Weakness Despite New Government Contract Wins

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a data integration and analytics platform provider, closed Tuesday at $154.78, down 3.77%. The stock moved lower during the regular session as tech-sector weakness and valuation concerns outweighed recent government-contract wins. Investors are also watching how durable demand for its AI-driven government work remains.Trading volume reached 54.3 million shares, coming in nearly 13% above its three-month average of 47.9 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1,529% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.36% to finish Tuesday at 6,557, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.84% to close at 21,762. Among leading technology names, industry peers Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $372.74 (-2.68%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) finished at $290.44 (-3.85%), reflecting broader pressure on high-valuation software stocks.Palantir stock dropped with general tech weakness today, but there were also optimistic signs for the company’s continued strong growth. Valuation has always been a concern with Palantir stock, as it still trades for a future price-to-sales ratio of about 50 despite soaring revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 134,18 0,37% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen