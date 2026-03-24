Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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24.03.2026 22:15:05
Stock Market Today, March 24: Super Micro Computer Rises Despite Regulatory Scrutiny and Analyst Downgrades
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), a modular server and storage solutions provider, closed Tuesday at $22.23, up 3.01%. The stock moved as investors weighed fresh analyst downgrades and ongoing regulatory risk tied to export control charges, while watching how legal scrutiny and sentiment could affect its AI-driven growth story.The company’s trading volume reached 65.3 million shares, which is roughly 88% above compared with its three-month average of 34.7 million shares. Super Micro Computer went public in 2007 and has grown 2438% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.37% to 6,556.37, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.84% to 21,762. Among computer hardware peers, Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) closed at $23.9 (+7.08%) and Dell Technologies (NYSE:DELL) finished at $176.91 (+7.49%), underscoring strong interest in AI-oriented infrastructure plays.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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