AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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25.03.2026 22:14:58

Stock Market Today, March 25: Advanced Micro Devices Rises After Reports of CPU Price Increases

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a designer of microprocessors and graphics chips, closed at $220.27, up 7.26% Wednesday after reports highlighted CPU price hike plans, robust AI infrastructure demand. CPU pricing power headlines and optimism about new AI accelerators and partnerships are also supporting the rally, and investors are watching how these trends translate into April earnings and guidance for AI infrastructure revenue.The company’s trading volume reached 47.2 million shares, which is about 31% above its three-month average of 36 million shares. Advanced Micro Devices went public in 1980 and has grown 6893% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.54% to finish Wednesday at 6,591.9, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.77% to close at 21,929.83. Among semiconductors, Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $178.68, up 1.99%, while Intel (NASDAQ:INTC) finished at $47.18, rising 7.08% as investors reassessed AI and CPU prospects across the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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