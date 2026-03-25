Grab Holdings Aktie

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WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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25.03.2026 22:01:09

Stock Market Today, March 25: Grab Dips After Announcing $400 Million Buyback and $600 Million Foodpanda Acquisition

Grab (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asia superapp for mobility, delivery, and digital finance, closed Wednesday at $3.73, down 1.58%. The stock slid lower after earlier gains tied to a $400 million accelerated share buyback and a $600 million deal for Taiwanese upstart Foodpanda. Trading volume reached 49.6 million shares, 6.9% above the three-month average of 46.4 million shares. Grab IPO'd in 2020 and has fallen 69% since.The S&P 500 added 0.54% to finish Wednesday’s session at 6,592, while the Nasdaq Composite rose 0.77% to close at 21,930. Within the software app space, ride-hailing peers Uber Technologies closed at $73.08 (+1.02%) and Lyft ended at $13.26 (+0.76%), outpacing Grab’s pullback.Grab stock hasn’t moved much following the news of its $400 million buyback and $600 million deal to expand into Taiwan through its Foodpanda acquisition. While the market doesn’t seem overly enthused, I think the moves make a lot of sense for Grab, given its $6.4 billion net cash balance versus its market cap of only $15 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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