JetBlue Airways Aktie

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WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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25.03.2026 21:59:15

Stock Market Today, March 25: JetBlue Airways Stock Surges After Reports of Strategic Review Including Possible Sale

JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), a low-cost carrier across the Americas and Europe, closed Wednesday at $4.75, up 13.37%. The stock moved higher after reports it has hired advisers to explore strategic options, including a potential sale or merger, leaving investors watching whether any concrete deal discussions emerge.Trading volume reached 101.3 million shares, coming in about 353% above its three-month average of 22.4 million shares. JetBlue Airways IPO'd in 2002 and has fallen 64% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.54% to finish Wednesday at 6,592, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.77% to close at 21,930. Within airlines, peers Alaska Air Group (NYSE:ALK) closed at $39.28, up 2.08%, and Southwest Airlines (NYSE:LUV) finished at $40.19, gaining 0.90%, as investors assess deal and demand prospects across the group.Airline stocks in general rose today as surging oil prices took a breather, moving slightly lower. JetBlue stood out from its peers, though, after Semafor reported that the struggling airline has engaged advisors to explore the possibility of selling itself to a competitor. The international news organization cited people familiar with the situation, but didn’t comment on whether those sources felt a deal was likely. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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