Olaplex Holdings Aktie
WKN DE: A3C49H / ISIN: US6793691089
|
26.03.2026 21:47:15
Stock Market Today, March 26: Olaplex Shares Surge After Henkel Agrees to $1.4 Billion Buyout
Olaplex (NASDAQ:OLPX), a hair care treatment and protection specialist, closed Thursday at $2.01, up 51.13% for the session. The stock surged after news that German consumer goods behemoth Henkel agreed to acquire Olaplex for $2.06 per share in cash. Trading volume reached 104.6 million shares, about 2,904% above its three-month average of 3.5 million shares. Olaplex IPO'd in 2021 and has fallen 92% since going public.S&P 500 fell 1.76% to finish Thursday at 6,476, while the Nasdaq Composite declined 2.38% to close at 21,408. Within personal care products, industry peers Estée Lauder Companies closed at $69.72, down 4.64%, and Procter & Gamble finished at $142.33, slipping 1.10% as investors reassessed sector growth prospects.Olaplex’s disappointing run as a publicly-traded company is coming to an end after the company agreed to be acquired for $2.06 per share in an all-cash deal with German consumer goods giant Henkel. The deal is worth $1.4 billion, far from Olaplex’s $15 billion market cap at its initial public offering in 2021.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.03.26