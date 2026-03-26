Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
26.03.2026 21:57:22
Stock Market Today, March 26: Super Micro Computer Falls After Shareholder Lawsuits Over Smuggling Allegations
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), a server and storage solutions provider, closed Thursday at $22.21, down 7.65%. The stock fell as investors reacted to fresh shareholder lawsuits tied to DOJ smuggling charges and analyst downgrades. The stock is reacting to ongoing legal developments and any updates on export-control risks.Trading volume reached 53.3 million shares, coming in about 48% above its three-month average of 36.1 million shares. Super Micro Computer IPO'd in 2007 and has grown 2,435% since going public.The broader markets pulled back Thursday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropping 1.74% to 6,477 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) sliding 2.38% to 21,408. Within computer and office equipment, industry peers Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) closed at $25.07 (-2.75%) and Dell Technologies (NYSE:DELL) finished at $175.82 (-4.45%), underscoring pressure across hardware names.It’s been a rough time for Super Micro shareholders. Shares tanked last week after a company co-founder was indicted for allegedly diverting AI servers to China. Today, a new shareholder class action lawsuit filed in California had investors bailing from the stock once again. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
