Stock Market Today, March 27: Amazon Falls as AI Spending Raises Margin Pressure
Amazon (NASDAQ:AMZN), global e-commerce and cloud computing services provider, closed Friday at $199.34, down 4.02%. The stock moved lower during the regular session as reports tied the drop to worries about rising AI-related capital spending, tougher macro and regulatory headwinds, and slowing retail growth. Investors will be watching how future AWS and retail profitability absorb heavier AI investment.The company’s trading volume reached 55.4 million shares, which is nearly 13% above compared with its three-month average of 49.1 million shares. Amazon went public in 1997 and has grown 203481% since its IPO. The broader markets weakened Friday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closing at 6,378.85, down 1.67%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 20,948.36, falling 2.15%. Within e-commerce and cloud computing, industry rivals Alibaba Group (NYSE:BABA) closed at $122.69 (-2.17%) and Walmart (NASDAQ:WMT) finished at $122.89 (+0.58%), underscoring mixed peer performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
