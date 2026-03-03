MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|
03.03.2026 23:20:48
Stock Market Today, March 3: SoFi Technologies Rises on Mastercard Stablecoin Deal
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital-first financial platform, closed Tuesday at $18.61, up 1.20% bouyed by two pices of positive news. The firm deepened its stablecoin partnership with Mastercard (NYSE:MA). Plus, an SEC filing revealed Chief Executive Officer Anthony Noto’s roughly $1 million insider share purchase. Trading volume reached 71.2 million shares, coming in 24% above its three-month average of 57.3 million shares. SoFi Technologies IPO'd in 2021 and has grown 48% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
