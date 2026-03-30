Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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31.03.2026 00:08:34
Stock Market Today, March 30: IREN Falls on Funding Risks for AI Data Centers
Iren (NASDAQ:IREN), data center and Bitcoin miner, closed Monday at $31.62, down 9.89%. The stock fell during the regular session as traders reacted to heightened volatility, weaker Bitcoin (CRYPTO:BTC) prices, and rising concerns about short interest, potential dilution, and the company’s aggressive AI GPU expansion strategy, which investors are watching for clearer profitability and funding visibility.The company’s trading volume reached 41.3 million shares, coming in nearly 7.8% above compared with its three-month average of 38.3 million shares. Iren went public in 2021 and has grown 29% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.39% to 6,343.72, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.73% to finish at 20,794.64. Among data center and bitcoin mining peers, Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) closed at $11.83 (-7.58%) and Mara Holdings (NASDAQ:MARA) ended at $7.80 (-2.81%), reflecting broader pressure on the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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