Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.03.2026 22:59:13
Stock Market Today, March 30: Tesla Slides on EV Pricing Pressure as Investors Await Q1 2026 Delivery Data
Electric vehicle (EV) and energy storage system maker Tesla (NASDAQ:TSLA) closed Monday at $355.28, down 1.81%. The stock slipped as coverage highlighted ongoing EV pricing pressure and skepticism over its AI and robotaxi pivot. Investors are also watching Q1 2026 delivery data and potential full self-driving progress next.Trading volume reached 64.4 million shares, coming in nearly 5.2% above its three-month average of 61.2 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 22,245% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.39% Monday to 6,344, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.73% to 20,795. Among auto manufacturers, industry peers Nio (NYSE:NIO) closed at $5.51, up 3.77%, and Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) finished at $14.49, down 1.90%, underscoring mixed sentiment across EV names.Tesla stock has declined by about 20% year-to-date, with six straight weekly losses. Pricing pressure from added competition has contributed to market pessimism. A potential catalyst to stem that slide will be the company’s Q1 2026 delivery update expected on April 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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