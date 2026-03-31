Immersion Aktie
WKN: 929096 / ISIN: US4525211078
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01.04.2026 00:12:02
Stock Market Today, March 31: Bitmine Immersion Technologies Jumps on Crypto Recovery Hopes
Bitmine Immersion Technologies (NYSEMKT:BMNR), a digital asset mining and Ethereum (CRYPTO:ETH) treasury company, closed Tuesday at $19.78, rising 8.09%. The stock moved higher following last week’s staking platform launch and today’s wider market rally. Trading volume reached 70.1 million shares, about 54% above its three-month average of 45.6 million shares. Bitmine Immersion Technologies IPO'd last year and has grown 172% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 2.91% to finish Tuesday at 6,529, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 3.83% to close at 21,591. Among blockchain technology and digital asset peers, Mara Holdings (NASDAQ:MARA) gained 4.68% to close at $8.16, and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) increased 4.48% to end at $12.36, underscoring broad strength across crypto-linked companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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