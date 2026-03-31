Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
31.03.2026 23:46:25
Stock Market Today, March 31: Nio Jumps on Optimism for Strong Q1 Sales After First-Ever Quarterly Profit
Nio (NYSE:NIO), a smart electric vehicle maker, closed Tuesday at $6.03, up 9.44%. The stock advanced on strong technical momentum, optimism around March deliveries, and Nio’s first-ever quarterly profit. Investors are now watching to see if tomorrow’s March delivery numbers point toward sustainable earnings power.Trading volume reached 70.1 million shares, about 48% above its three-month average of 47.4 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 9% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 2.92% to finish Tuesday at 6,529, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 3.83% to close at 21,591. Among auto manufacturers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $371.8, up 4.65%, while BYD (OTC:BYDDY) finished at $13.64, rising 2.63%.After Nio reported its first quarterly profit earlier this month, investors are positioning for a strong March delivery report expected tomorrow. After record monthly deliveries to end 2025, Nio’s sales have been off to a strong start in 2026 as well. EV deliveries increased 77% in the first two months of the year compared to the year-ago period. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gaming Innovation Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung in Nahost: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Kräftiges Plus an den US-Börsen -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.