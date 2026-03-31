Gaming Innovation Group Aktie

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WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051

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31.03.2026 23:46:25

Stock Market Today, March 31: Nio Jumps on Optimism for Strong Q1 Sales After First-Ever Quarterly Profit

Nio (NYSE:NIO), a smart electric vehicle maker, closed Tuesday at $6.03, up 9.44%. The stock advanced on strong technical momentum, optimism around March deliveries, and Nio’s first-ever quarterly profit. Investors are now watching to see if tomorrow’s March delivery numbers point toward sustainable earnings power.Trading volume reached 70.1 million shares, about 48% above its three-month average of 47.4 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 9% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 2.92% to finish Tuesday at 6,529, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 3.83% to close at 21,591. Among auto manufacturers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $371.8, up 4.65%, while BYD (OTC:BYDDY) finished at $13.64, rising 2.63%.After Nio reported its first quarterly profit earlier this month, investors are positioning for a strong March delivery report expected tomorrow. After record monthly deliveries to end 2025, Nio’s sales have been off to a strong start in 2026 as well. EV deliveries increased 77% in the first two months of the year compared to the year-ago period. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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