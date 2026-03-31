Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.03.2026 23:25:47
Stock Market Today, March 31: Tesla Rises Ahead of Delivery Report as Rally Eases Demand Concerns
Tesla (NASDAQ:TSLA), which designs and manufactures electric vehicles and energy storage solutions, closed Tuesday at $371.75, up 4.64%. The stock rose in regular trading as investors responded to a market rally, a favorable analyst report, and increased optimism about AI, robotics, and autonomous driving. These sectors are viewed as potential offsets to weaker short-term delivery trends.The company’s trading volume reached 73.4 million shares, which is nearly 19% above compared with its three-month average of 61.5 million shares. Tesla went public in 2010 and has grown 23284% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 2.91% to finish Tuesday at 6,528.52, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 3.83% to close at 21,590.63. Within automotive and renewable energy names, General Motors (NYSE:GM) closed at $74.5 (+2.39%) and Ford Motor Company (NYSE:F) ended at $11.54 (+2.94%), trailing Tesla’s stronger advance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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