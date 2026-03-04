SUPPORT Aktie

04.03.2026 23:29:03

Stock Market Today, March 4: Coinbase Surges After Trump Signals Support for Digital Asset Market Bill

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.77% to 6,868.95, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.29% to 22,807.48 on tech and crypto strength, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.49% to 48,739.40 as easing oil prices supported cyclicals.Defense names, including Lockheed Martin and Palantir Technologies, stayed elevated after earlier wartime gains, while semiconductor leaders Micron Technology and Intel rebounded from the prior session’s rout, aided by a powerful rally in crypto proxy Coinbase Global.It was an all-around better day for the markets in the U.S., with gains across all three indexes. While Iran is denying earlier reports that it reached out to discuss peace, the U.S.-Israel-Iran conflict may have simmered somewhat for now, stabilizing oil and gas prices after two volatile days. Further helping move U.S. markets higher was a jobs report showing that private-sector employment grew by 63,000 in February, exceeding analysts’ expectations of 48,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BILL Holdings Inc Registered Shs 37,02 -0,98% BILL Holdings Inc Registered Shs
Coinbase 179,76 0,31% Coinbase
SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs 382,00 0,00% SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

