SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
04.03.2026 23:29:03
Stock Market Today, March 4: Coinbase Surges After Trump Signals Support for Digital Asset Market Bill
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.77% to 6,868.95, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.29% to 22,807.48 on tech and crypto strength, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.49% to 48,739.40 as easing oil prices supported cyclicals.Defense names, including Lockheed Martin and Palantir Technologies, stayed elevated after earlier wartime gains, while semiconductor leaders Micron Technology and Intel rebounded from the prior session’s rout, aided by a powerful rally in crypto proxy Coinbase Global.It was an all-around better day for the markets in the U.S., with gains across all three indexes. While Iran is denying earlier reports that it reached out to discuss peace, the U.S.-Israel-Iran conflict may have simmered somewhat for now, stabilizing oil and gas prices after two volatile days. Further helping move U.S. markets higher was a jobs report showing that private-sector employment grew by 63,000 in February, exceeding analysts’ expectations of 48,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs
