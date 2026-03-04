Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
04.03.2026 23:05:30
Stock Market Today, March 4: Nio Rises After Deliveries Surpass 1 Million Vehicles
China-based Nio (NYSE:NIO) designs and sells smart electric vehicles (EVs), including sedans and SUVs. Shares closed Wednesday at $4.84, up 5.45%. Shares moved higher after the company reported another month of strong delivery growth and said its cumulative deliveries have topped one million vehicles. Investors are closely watching how this delivery momentum translates into upcoming earnings.Trading volume reached 52.5 million shares, coming in nearly 21% above its three-month average of 43.2 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 27% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.77% to finish Wednesday at 6,869, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.29% to close at 22,807. Among EV manufacturers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $405.94, up 3.44%, while XPeng (NYSE:XPEV) finished at $16.17, rising 1.89% as investors compared divergent Chinese EV delivery trends.Nio had a strong year of deliveries in 2025 and has now passed the million-vehicle milestone. More importantly for investors, the company announced in early February that it expects to report an adjusted operating profit of at least $100 million for Q4. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gaming Innovation Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.