Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
04.03.2026 23:49:27
Stock Market Today, March 4: Plug Power Continues to Surge With Another 11% Gain
Plug Power (NASDAQ:PLUG), a leader in hydrogen fuel cell systems, closed Wednesday’s session at $2.48, up 11.21%. The stock extended its rally as investors continued to digest to better‑than‑expected Q4 results. In addition to announcing a new CEO, the company gave a timeline for full profitability. Trading volume reached 127.7 million shares, coming in about 28% above its three-month average of 99.9 million shares. Plug Power IPO'd in 1999 and has fallen 98% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 0.78% to 6,870, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 1.29% to finish at 22,807. Within hydrogen fuel cell systems, industry peers Bloom Energy (NYSE:BE) closed at $164.78 (up 7.69%) and FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) finished at $8.57 (up 8.07%), reflecting renewed interest in the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|2,07
|-2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.