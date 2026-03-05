American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
|
05.03.2026 23:02:19
Stock Market Today, March 5: American Airlines Group Falls on Downgrade Citing Jet Fuel Risk
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a major passenger and cargo carrier, closed Thursday at $11.79, down 5.38%. The stock moved lower after bearish research highlighted fuel-cost exposure and balance sheet risk. Investors are also closely watching fuel prices and margin trends. Trading volume reached 125 million shares, coming in about 114% above its three-month average of 58.4 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 39% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.58% to 6,830, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.26% to 22,749 as broader markets consolidated recent gains. Among airlines, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed at $61.31 (-3.95%) and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished at $95.43 (-5.03%), reflecting similar pressure on sector rivals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|American Airlines Inc
|10,22
|0,79%
