Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
06.03.2026 00:11:09
Stock Market Today, March 5: Broadcom Rallies as as AI Chip Demand Strengthens Revenue Outlook
Broadcom (NASDAQ:AVGO), a provider of semiconductor devices and infrastructure software, closed Thursday at $332.6, up 4.75%. The stock moved higher after premarket earnings and guidance highlighted accelerating AI-driven revenue growth. Investors are now assessing whether demand for AI infrastructure can support Broadcom’s long-term sales targets. The company’s trading volume reached 50.1 million shares, which is about 62% above compared with its three-month average of 31 million shares. Broadcom went public in 2009 and has grown 20431% since its IPO. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.56% to 6,830, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.26% to 22,749. Within semiconductors, industry peers Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $183.34 (+0.16%) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) finished at $137 (-1.80%), reflecting mixed reactions to evolving AI and data center demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
