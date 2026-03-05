OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 23:31:55

Stock Market Today, March 5: The Trade Desk Soars on Reports of OpenAI Ad Sales Talks and Insider Buying

The Trade Desk (NASDAQ:TTD), a digital ad-buying platform provider, closed Thursday at $29.79, up 18.36%. The stock rallied after reports of exploratory OpenAI ad-sales talks and a large CEO share purchase hit the newswire. Investors are watching whether any formal partnership emerges to monetize AI-driven ad inventory. Trading volume reached 82.2 million shares, about 405% above its three-month average of 16.3 million shares. The Trade Desk IPO'd in 2016 and has grown 890% since going public.The S&P 500 slipped 0.58% to 6,830, while the Nasdaq Composite eased 0.26% to 22,749 as growth names lost some momentum. Within advertising agencies, industry peers PubMatic closed at $8.87, up 1.60%, and Magnite finished at $14.16, gaining 2.39%, lagging The Trade Desk’s sharp move.The Trade Desk rallied today over two key pieces of news. First, the company announced that it was in “early discussions” with OpenAI to help the AI behemoth rollout advertising on its platform. While I’m partially optimistic, as this deal highlights the value of TTD’s offerings, rather than OpenAI building its own, the company is also cozying up to one of the “Walled Gardens” it typically differentiates itself from.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A&D Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu A&D Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A&D Co Ltd 2 745,00 7,10% A&D Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen