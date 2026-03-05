OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
05.03.2026 23:31:55
Stock Market Today, March 5: The Trade Desk Soars on Reports of OpenAI Ad Sales Talks and Insider Buying
The Trade Desk (NASDAQ:TTD), a digital ad-buying platform provider, closed Thursday at $29.79, up 18.36%. The stock rallied after reports of exploratory OpenAI ad-sales talks and a large CEO share purchase hit the newswire. Investors are watching whether any formal partnership emerges to monetize AI-driven ad inventory. Trading volume reached 82.2 million shares, about 405% above its three-month average of 16.3 million shares. The Trade Desk IPO'd in 2016 and has grown 890% since going public.The S&P 500 slipped 0.58% to 6,830, while the Nasdaq Composite eased 0.26% to 22,749 as growth names lost some momentum. Within advertising agencies, industry peers PubMatic closed at $8.87, up 1.60%, and Magnite finished at $14.16, gaining 2.39%, lagging The Trade Desk’s sharp move.The Trade Desk rallied today over two key pieces of news. First, the company announced that it was in “early discussions” with OpenAI to help the AI behemoth rollout advertising on its platform. While I’m partially optimistic, as this deal highlights the value of TTD’s offerings, rather than OpenAI building its own, the company is also cozying up to one of the “Walled Gardens” it typically differentiates itself from.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A&D Co Ltd
Analysen zu A&D Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|A&D Co Ltd
|2 745,00
|7,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.