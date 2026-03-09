Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.03.2026 22:02:04
Stock Market Today, March 9: Amazon Edges Higher on Zoox Robotaxi Expansion
Amazon (NASDAQ:AMZN), global e-commerce and cloud leader, closed Monday at $213.49, up 0.13%. The stock inched higher as investors weighed Zoox’s robotaxi expansion against UPS’s (NYSE:UPS) strategy shift away from lower-margin Amazon parcels. Investors are also while watching transportation and logistics impacts amidst volatile oil prices. Trading volume reached 53.5 million shares, nearly 11% above its three-month average of 48.4 million shares. Amazon IPO'd in 1997 and has grown 217,932% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.83% to finish Monday at 6,796, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.38% to close at 22,696. Within e-commerce and cloud computing, industry peers also saw muted moves, as Alibaba Group (NYSE:BABA) closed at $132.64 (+1.41%) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) ended at $409.41 (+0.11%).Markets whiplashed today following the price of oil. As oil soared early, markets were hit hard. Both reversed course as the day progressed. Amazon had its own news today, too. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Iran hits Amazon data centres in jolt to Gulf AI drive (Financial Times)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon gespalten: Trump setzt Techfirmen bei Stromkosten unter Druck (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|183,46
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.