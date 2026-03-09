Stock Market Today, March 9: Markets Rally Back After President Trump Suggests Iran War Could Be Close to Ending

:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.03.2026 23:35:42
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.81% to 6,794.34, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) jumped 1.38% to 22,695.95, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.50% to 47,740.79 as the market reversed course from sharp early losses tied to the Iran war–driven oil spike.Nvidia gained about 2.7% after a Morgan Stanley upgrade and growing AI optimism, helping lead tech’s rebound. Meanwhile, Live Nation Entertainment jumped nearly 6% after a Department of Justice settlement and supportive commentary from Goldman Sachs underscored the appetite for select event-driven winners.This morning, the S&P 500 opened down roughly 1.5% as crude oil futures skyrocketed toward $120 a barrel amid ongoing tensions in the Middle East. However, towards the end of the day, President Trump told a reporter that “the war is very complete, pretty much,” prompting the markets to spike and close up on the day. Crude oil futures reversed their course on the news and plummeted back down to the $80s per barrel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
