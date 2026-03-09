NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.03.2026 22:26:35
Stock Market Today, March 9: Nvidia Rises Ahead of GTC as Investors Watch for AI Chip Announcements
Nvidia (NASDAQ:NVDA), designs GPUs and AI hardware for gaming and data centers. The stock closed Monday at $182.65, up 2.68%. Investors focused on anticipated artificial intelligence hardware announcements at the upcoming GTC 2026 conference and are watching how new products could influence long-term AI demand.The company’s trading volume reached 174.1 million shares, which is roughly 1.4% below compared with its three-month average of 176.6 million shares. Nvidia went public in 1999 and has grown 445204% since its IPO.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.83% to finish Monday at 6,795.99, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.38% to close at 22,695.95. Within semiconductors, industry peers Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $202.68 (+5.33%) and Intel (NASDAQ:INTC) finished at $45.58 (+4.97%), underscoring ongoing enthusiasm for AI-related chip demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
