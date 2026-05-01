JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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02.05.2026 00:03:53

Stock Market Today, May 1: JetBlue Airways Rises on News That Spirit Airlines Bailout May Not Happen

JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), a low-cost airline, closed Friday at $4.86, up 4.40%. The stock moved higher as traders reacted to news that beleaguered rival Spirit Airlines may not have secured its hoped-for bailout. Trading volume reached 48.4 million shares, coming in about 88% above its three-month average of 25.7 million shares. JetBlue Airways IPO'd in 2002 and has fallen 56% since going public.The S&P 500 added 0.29% to finish Friday at 7,230, while the Nasdaq Composite climbed 0.89% to close at 25,114. Among airline stock peers, Southwest Airlines closed up 2.22% at $38.76, and Alaska Air Group fell 1.43% to end at, underscoring mixed sentiment across the airlines group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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