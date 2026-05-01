Roblox Aktie

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WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

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01.05.2026 23:10:08

Stock Market Today, May 1: Roblox Shares Plunge After Cutting Full Year and 2026 Bookings Guidance

Roblox (NYSE:RBLX), an immersive gaming and experiences platform, closed Friday at $45.14, down 18.31%. The stock moved lower after first-quarter results missed expectations, while management cut full-year and 2026 bookings guidance. Investors are watching how new safety measures affect user growth and engagement. Trading volume reached 51.6 million shares, about 354% above its three-month average of 11.4 million shares. Roblox IPO'd in 2021 and has fallen 35% since going public.The S&P 500 added 0.28% to finish Friday at 7,229, while the Nasdaq Composite gained 0.89% to close at 25,114. Among electronic gaming & multimedia peers, Electronic Arts closed at $202.09 (-0.14%) and Take-Two Interactive Software finished at $216.03 (+1.06%), highlighting mixed reactions across content publishers in the sector.On the surface, it was a fine quarter operations-wise for Roblox, as it:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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