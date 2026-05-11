Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
12.05.2026 00:10:50
Stock Market Today, May 11: Rocket Lab Surges After Record Revenue and Strong Q2 Outlook
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), launch services and space systems provider, closed Monday at $117.35, up 11.26%. The stock moved higher as investors responded to analyst price target hikes and sustained enthusiasm after last week’s record first-quarter earnings beat. Investors will continue to watch how Space Systems margins and the $2.2 billion backlog translate into operating leverage.The company’s trading volume reached 53 million shares, about 136% above its three-month average of 22.5 million shares. Rocket Lab IPO'd in 2020 and has grown 1104% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.19% to finish Monday at 7,412.84, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.10% to close at 26,274.13. Within aerospace & defense names, Planet Labs PBC (NYSE:PL) closed at $41.84, gaining 7.17%, while Virgin Galactic (NYSE:SPCE) ended at $2.92, slipping 0.68%, underscoring mixed performance among space-focused peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
