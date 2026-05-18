Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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19.05.2026 00:02:33
Stock Market Today, May 18: Archer Aviation Extends Losses As Investors Look for Certification Progress
Archer Aviation (NYSE:ACHR), which develops electric aircraft for urban air taxi operations, closed Monday at $5.92, down 2.15%. The stock moved lower as investors focused on liquidity and execution risks.Trading volume reached 56.2 million shares, about 78% above its three-month average of 31.6 million shares. Archer Aviation IPO'd in 2020 and has fallen 41% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.07% to 7,403, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.51% to finish at 26,091. Within aerospace & defense, industry peers Joby Aviation (NYSE:JOBY) closed at $10.35, down 0.10%, and Vertical Aerospace (NYSE:EVTL) ended at $2.43, falling 4.71%, underscoring pressure across electric vertical takeoff and landing (eVTOL) developers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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