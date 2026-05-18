18.05.2026 23:14:08
Stock Market Today, May 18: Intel Slips After AI Bubble Risk Warning Offsets Early Gains
Intel (NASDAQ:INTC), a major PC and data center chipmaker, closed Monday at $108.17, down 0.55%. The stock slipped during the regular session as traders weighed recent earnings strength and AI-driven momentum against profit-taking after last week’s volatility and a fresh warning about potential AI “bubble risk.”Trading volume reached 143.9 million shares, coming in about 26% above its three-month average of 113.8 million shares. Intel IPO'd in 1980 and has grown 33,130% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched down 0.07% to 7,403, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.51% to 26,091 as growth stocks eased. Among semiconductors, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $420.99 (-0.73%) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) finished at $222.32 (-1.33%), underscoring broad sector pressure on chipmakers.Intel stock has been on a tear, nearly tripling this year, even after a recent pullback. The stock has dropped more than 15% in the past four trading sessions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Intel Corp.
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.