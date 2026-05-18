T1 Energy Aktie
WKN DE: A3E3UN / ISIN: US35834F1049
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18.05.2026 23:45:05
Stock Market Today, May 18: T1 Energy Surges After Situational Awareness Discloses 10 Million-Share Stake
T1 Energy (NYSE:TE), a solar and battery energy solutions provider, closed Monday at $7.00, up 23.46%. The stock moved higher after hedge fund Situational Awareness LP disclosed a sizable new stake and bullish analyst commentary followed stronger Q1 results. Investors will be watching for continued earnings execution and institutional demand.The company’s trading volume reached 83.1 million shares, which is about 385% above compared with its three-month average of 17.1 million shares. T1 Energy went public in 2020 and has fallen 29% since its IPO. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.07% to 7,403, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.51% to 26,090.73. Among electrical equipment & parts names, industry peers First Solar (NASDAQ:FSLR) closed at $233.64 (+0.12%) and SunPower (NASDAQ:SPWR) finished at $1.03 (+0.98%), underscoring mixed sentiment across solar stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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